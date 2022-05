Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter Pedelecfahrer

Merzenich (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein 69 Jahre alter Pedelecfahrer am Montagmorgen schwer verletzt. Der Mann aus Merzenich war gegen 08:50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Händelstraße, aus Richtung Arnoldsweiler kommend, in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte er von der Händelstraße nach links auf einen Garagenweg abbiegen und gab hierzu ein Handzeichen. Dabei habe er einen Pkw wahrgenommen. Da er davon ausging, dass der Pkw den Abbiegevorgang abwarten werde, bog der Senior ab. Hierbei kam es dann zur Kollision mit dem Pkw, an dessen Steuer ein 38 Jahre alter Mann aus Düren saß. Durch den Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige, er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Merzenicher wurde zur stationären Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

