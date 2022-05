Polizei Düren

POL-DN: Wohnwagen gestohlen

Jülich (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Wohnwagen.

Der Wohnwagen des Herstellers Fendt war durch die Besitzer, einen 56 Jahre alten Mann aus Pulheim und seine 58-jährige Ehefrau am Samstagabend gegen 18:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Karl-Heinz-Beckurts-Straße abgestellt worden. Gegen 03:30 Uhr hatte der Geschädigte noch einmal nach seinem Wohnwagen, den er an seinem Pkw angekoppelt abgestellt hatte, gesehen. Etwa eine halbe Stunde später kehrte er erneut zum Abstellort zurück und musste den Diebstahl feststellen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Wohnanhänger, der einen Wert von etwa 35.000 Euro hat, das amtliche Kennzeichen BM-MB418 angebracht. Durch den Abkopplungsprozess müssten sich an dem Wohnwagen Beschädigungen im Bereich einer, an der Vorderseite angebrachten, Fahrradhalterung befinden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Wohnwagen geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

