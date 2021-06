Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung: 21-Jähriger nach Unfall schwer verletzt - Wülfrath - 2106076

Mettmann (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (14. Juni 2021) kam es an der Meiersberger Straße in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus Duisburg schwer verletzt wurde. Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte darüber in ihrer Pressemeldung OTS 2106076 bereits berichtet. Leider kam es hierbei zu redaktionellen Fehlern, weshalb wir hiermit eine korrigierte Fassung der Pressemeldung veröffentlichen:

Demnach ereignete sich der Unfall nicht um 10:35 Uhr, sondern bereits um 8:55 Uhr. Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war ein 21-jähriger Mann aus Dusiburg um diese Uhrzeit mit seinem Volvo über die Meiersberger Straße in Fahrtrichtung Wülfrath gefahren, als er auf Höhe der Einfahrt zu den dortigen Kalkwerken aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf den Lkw eines 54 Jahre alten Mannes aus Lengerich auffuhr, welcher gerade auf das dortige Firmengelände abbiegen wollte.

Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann augenscheinlich deutlich übermüdet war, was möglicherweise ursächlich für den Unfall war.

Daher wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt. Das Fahrzeug des 21-jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von rund 13.000 Euro.

Zur Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle für den Verkehr - zudem war auch die Feuerwehr im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen.

