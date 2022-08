POL-F: 220829 - 0991 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubopfer kommen ins Krankenhaus

Frankfurt (ots) - (la) Am Freitag, den 26. August 2022 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Raub mit Messer auf einen Handyshop in der Eschersheimer Landstraße. Der bislang unbekannte Täter betrat den Handyshop in der Eschersheimer Landstraße, in dem sicher ein Angestellter in einem Kundengespräch befand. Nachdem der Kunde das Geschäfte verlassen hatte zeigte er dem Verkäufer eine Klinge und drohte in abzustechen, sofern ...

