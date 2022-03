POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Apotheke

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 22.03.2022, führte eine Verkehrskontrolle in Unterlauchringen zu gleich zwei angezeigten Autofahrern. Gegen 15:30 Uhr war ein 53-jähriger Autofahrer angehalten worden. Dieser verließ fluchtartig seinen Wagen, weshalb ihm die kontrollierenden Polizeibeamten zu Fuß folgten und stoppten. In der Zwischenzeit kletterte der 48-jährige ...

