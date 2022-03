Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei auf einen Schlag - mutmaßlich berauscht am Steuer

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 22.03.2022, führte eine Verkehrskontrolle in Unterlauchringen zu gleich zwei angezeigten Autofahrern. Gegen 15:30 Uhr war ein 53-jähriger Autofahrer angehalten worden. Dieser verließ fluchtartig seinen Wagen, weshalb ihm die kontrollierenden Polizeibeamten zu Fuß folgten und stoppten. In der Zwischenzeit kletterte der 48-jährige Beifahrer dieses Autos auf den Fahrersitz und fuhr los. Auf energischen Zuruf blieb er dann aber stehen. Bei beiden ergaben sich Verdachtsmomente auf eine momentane Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest verlief bei beiden positiv auf THC, weshalb Blutproben angeordnet wurden. Außerdem ist der Jüngere, der ursprüngliche Beifahrer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell