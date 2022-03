POL-FR: Autofahrer übersieht Fußgängerin

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 22.03.2022, ist ein E-Scooter-Fahrer in Waldshut schwer gestürzt. Der 58-jährige hatte kurz nach 06:00 Uhr möglicherweise einen Betonsitzblock am Emma-Stoll-Weg touchiert. Er kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um den Verletzten. Er kam in ein Krankenhaus. Medienrückfragen bitte an: Mathias Albicker ...

