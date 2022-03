POL-FR: Waldshut-Tiengen: E-Scooter-Fahrer stürzt schwer

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 22.03.2022, zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße in Wyhl geparkter weißer VW Golf Variant, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt am Außenspiegel beschädigt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter Tel.07641/582-0 entgegen. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Stabsstelle ...

