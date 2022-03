Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude - Mehrfamilienhaus vorsorglich kurzfristig evakuiert - Kellerbrand - keine verletzten Personen - zwei Bewohner zur Beobachtung in Klinik verbracht - Sachschaden

Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach, Ortsteil: Stetten

Am 23.03.2022 gegen 01:50 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße in Lörrach über Notruf, sie würden Rauch in ihrem Wohngebäude riechen. Eine Streife der Polizei, welche sich in der Nähe befand, meldete kurz danach dunklen Qualm in einem Treppenhaus.

Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Kellerabteil in Brand geraten. Das beherzte Eingreifen der schnell alarmierten Feuerwehr führte dazu, dass der Brand schon in kurzer Zeit gelöscht werden konnte.

Kurzfristig wurden alle Bewohner evakuiert, da der Rauch durch das komplette Anwesen zog und auch drohte ein Nachbargebäude einzuhüllen. Zwei Bewohner, die auch Brandentdecker waren, wurden vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen. Der Kellerraum wurde beschlagnahmt. Die Wohnungen konnten glücklicherweise alle nach wenigen Stunden wieder frei gegeben werden.

