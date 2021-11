Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. Rottweil) Feuerwehr und Polizei rücken zu Kaminbrand aus

Deißlingen (ots)

Deißlingen Wegen eines Kaminbrands in der Oberhofenstraße sind am Montagabend Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, kam es dort gegen 19 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung, vermutlich aufgrund von Ruß im Schornstein, der sich entzündet hatte. Zwei Wohnungen in dem Haus wurden dadurch leicht verraucht Die Feuerwehr Deißlingen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.Nach derzeitigem Stand entstand kein Sachschaden.

