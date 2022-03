POL-FR: Wyhl: Unfallflucht in der Hauptstraße

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach Stadt Lörrach, Ortsteil: Stetten Am 23.03.2022 gegen 01:50 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße in Lörrach über Notruf, sie würden Rauch in ihrem Wohngebäude riechen. Eine Streife der Polizei, welche sich in der Nähe befand, meldete kurz ...

mehr