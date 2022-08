Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220826 - 0989 Frankfurt - Westend: Raub auf Handyshop

Frankfurt (ots)

(la) Am Freitag, den 26. August 2022 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Raub mit Messer auf einen Handyshop in der Eschersheimer Landstraße.

Der bislang unbekannte Täter betrat den Handyshop in der Eschersheimer Landstraße, in dem sicher ein Angestellter in einem Kundengespräch befand. Nachdem der Kunde das Geschäfte verlassen hatte zeigte er dem Verkäufer eine Klinge und drohte in abzustechen, sofern er seinen Anweisungen nicht Folge leiste. Er ließ sich aus dem Lagerraum vier originalverpackte Smartphones, im Wert von 6.000 Euro, aushändigen, verstaute diese in seinem Rucksack und flüchtete dann in Richtung Marbachweg.

Täterbeschreibung: 30 - 40 Jahre, circa 185cm groß, kräftige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, schwarzer Pullover mit weißer Schrift auf der Brust, Jeansshorts, schwarze Sneakers, grauer Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die zur Tataufklärung beitragen können werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der 069 / 755 53100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell