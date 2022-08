Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220826 - 0985 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebesduo festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Frankfurter Polizei haben am Donnerstag, den 25. August 2022, zwei 26 und 21 Jahre alte Männer, welche in Sachsenhausen mutmaßlich auf Diebestour waren, gleich zwei Mal festgenommen.

Zunächst fielen einer Polizeistreife die beiden Männer am Vormittag auf, welche aufgrund des Verdachts eines Diebstahls aus einem Lkw, vorläufig festgenommen wurden. Da sich der Tatverdacht gegen sie nicht erhärtete, setzten die Beamten sie später wieder auf freien Fuß.

Nicht mal eine Stunde nach ihrer Entlassung, gegen 16:20 Uhr, konnten Zivilfahnder die beiden Männer dabei beobachten, wie sie nach Fahrzeugen von Handwerksfirmen Ausschau hielten und gezielt die Verschlussverhältnisse überprüften. Während der eine "Schmiere stand", überprüfte der andere die Fahrzeugtüren. In der Textorstraße stellten die Männer nach elf "Fehlversuchen" dann einen unverschlossenen Kleinbus fest, den sie näher unter die Lupe nahmen. Einer der Beiden begab sich in das Fahrzeuginnere und suchte nach Wertsachen. Dies bemerkten neben den zivilen Beamten auch aufmerksame Passanten. Bevor die beiden Männer Beute machen konnten, ließen die Polizeibeamten die Handschellen klicken. Die 26 und 21-jährigen Festgenommenen, welche über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell