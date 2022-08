Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220826 - 0983 Frankfurt-Nordend: Straßenraub misslingt

Frankfurt (ots)

dr) Am Donnerstag, den 25. August 2022, kam es im Oeder Weg zu einem Raubversuch, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit Gewalt an das Mobiltelefon eines 39-jährigen Mannes gelangen wollte. Jedoch rechnete er nicht mit dessen Gegenwehr.

Der 39 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen 06:10 Uhr im Oeder Weg auf und ging zu Fuß in Richtung Eschenheimer Tor, als ihn in Höhe eines Restaurants ein Radfahrer ansprach und nach einer Adresse fragte. Nun holte der 39-Jährige sein Mobiltelefon hervor, um dem Unbekannten eine Wegbeschreibung zu geben. Unvermittelt versuchte dieser seinem Helfer das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Jedoch setzte sich der 39-Jährige zu Wehr, was zu einer Auseinandersetzung führte, in deren Verlauf ihm der Radfahrer mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide gingen in der Folge zu Boden. Passanten bemerkten dies, sodass der Unbekannte nach dem gescheiterten Raub in Richtung Hermannstraße die Flucht ergriff. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der 39-jährige Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

Männlich, schwarze Haare; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 75551499 zu melden.

