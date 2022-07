Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt mitsamt Sozius - beide verletzen sich schwer

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Strandallee in Scharbeutz, bei dem sich ein Motorradfahrer und sein Sozius schwer verletzten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 23 Jahre alte Fahrzeugführer alkoholisiert.

Gegen 19:30 Uhr war ein 23-jähriger Ostholsteiner und sein gleichaltriger Sozius mit einer Enduro auf der Strandallee von Timmendorfer Strand in Richtung Scharbeutz unterwegs. In der 30er-Zone der Scharbeutzer Strandallee (parallel zur Straße Am Hang) stürzte der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der dortigen Spiel- bzw. Fitnessgeräte.

Infolge des Sturzes verletzten sich die jungen Männer schwer und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der Ostholsteiner unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an, die in einer Lübecker Klinik entnommen wurde.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Durch die Polizeistation in Scharbeutz wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

