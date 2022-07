Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen

Polizisten nach Widerstand verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (14.07.2022) beschädigte ein Mann in Heiligenhafen eine Fensterscheibe an der Wohnung seiner Ex-Freundin. Weil er einem Platzverweis nicht vollends nachgekommen war, sollte er in Polizeigewahrsam gebracht werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte verletzt wurden, einer davon schwer.

Gegen 23:20 Uhr wurden 2 Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Heiligenhafen in die Möwenstraße geschickt. Dort sollte ein 31-jähriger Heiligenhafener an der Wohnung seiner 39-jährigen Ex-Freundin randalieren. Vor Ort stellten die Beamten eine beschädigte Scheibe an einem Fenster zur Wohnung der Frau fest. Diese hatte der alkoholisierte Mann eingeschlagen. Ihm wurde deshalb ein Platzverweis ausgesprochen und eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gefertigt.

Kurz vor Mitternacht wurden die Polizisten erneut zur Wohnanschrift der Frau geschickt. Der Störenfried kehrte dorthin zurück und machte durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Weil zu erwarten war, dass der 31-jährige weiterhin Straftaten ausüben könnte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der aufgebrachte Mann wehrte sich dagegen, beleidigte die Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Bei dem Gerangel wurden zwei Polizisten erheblich verletzt. Einer von ihnen war nicht mehr dienstfähig.

Aus verschiedenen Gründen wurde der Heiligenhafener für nicht gewahrsamsfähig erklärt. Eine Unterbringung aufgrund seines Zustandes in einem Krankenhaus war ebenfalls nicht möglich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Unter strengen Auflagen wurde der Mann gegen 03:00 Uhr nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen. Er muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Beleidigung verantworten.

Maik Seidel

