Am Dienstag (12.07.) wurde durch Polizeibeamte in einer Wohnung in der Segebergstraße in Lübeck der Leichnam einer 29-jährigen Frau vorgefunden.

Nach ersten Ermittlungen ist der 41 Jahre alte Lebensgefährte der Frau dringend verdächtig, diese durch Stiche in den Oberkörper am vergangen Wochenende getötet zu haben. Aufgrund einer vorläufigen Begutachtung durch eine psychiatrische Sachverständige muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet und deshalb zum Tatzeitpunkt seine Steuerungsfähigkeit zumindest erheblich vermindert war.

Das Amtsgericht Lübeck hat daher am gestrigen Mittwoch (13.07.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen, woraufhin der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus in Neustadt in Holstein gebracht wurde.

