POL-SE: Kisdorf - Parkunfall in Henstedter Straße

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.04.2022) ist es in Norderstedt zu sechs Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen. Sowohl in der Poppenbütteler Straße als auch "Am Kielortplatz" beschädigten Unbekannte die geparkten Pkw indem sie Reifen zerstachen oder Außenspiegel demolierten. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet unter 040 528060 um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

