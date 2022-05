Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Donnerstag, 05.05.2022 um 10:34 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Halle des Geländes wurden Flexarbeiten durchgeführt, welche zwei Rauchmelder ausgelöst hatten. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach guten 30 Minuten beendet werden. Ein Rettungswagen sowie die Polizei waren ebenfalls vor Ort.

