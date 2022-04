FW-EN: Wetter - Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Wetter (Ruhr) (ots) - Mit dem Einsatzstichwort "Brand im Gebäude" wurden am Samstag, 23.04.2022, die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel um 08:46 Uhr in die Steinstraße alarmiert. Laut Notruf sollte es in der Küche einer Wohnung zu einer plötzlichen Rauchentwicklung gekommen sein. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der Feuerwehr zum Glück nicht mehr. Bei der Erkundung war nur ein minimaler Brandgeruch am ...

