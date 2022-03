Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen am Markt und Bahnhof

Geilenkirchen (ots)

Bereits zwischen dem 04. März (Freitag) und dem 06. März (Montag) kam es im Bereich der Gleisunterführungen am Bahnhof sowie an einem Abfallgefäß im Bereich des Markts zu Sachbeschädigungen durch Graffitischmierereien. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag (25.März), 15 Uhr, und Montagmorgen (28. März), 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen widerrechtlich Zugang zum Schulhof des Gymnasiums Geilenkirchen und beschädigten durch Steinwürfe mehrere Fenster sowie die Verglasung einer Fluchttür.

