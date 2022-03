POL-HS: Jacke aus PKW gestohlen

Heinsberg (ots) - Am Montag (28. März) betrat gegen 14.10 Uhr eine bislang unbekannte Frau ein Geschäft für süße Backwaren auf der Rathausstraße und redete auf die Ladeninhaberin in einer für sie nicht verständlichen Sprache (möglicherweise spanisch oder portugiesisch) ein. Als die Ladeninhaberin verstand, dass die Frau einen Geldschein gewechselt haben wollte, begab sie sich in den hinteren, nicht öffentlichen ...

mehr