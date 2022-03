Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Montag (28. März) betrat gegen 14.10 Uhr eine bislang unbekannte Frau ein Geschäft für süße Backwaren auf der Rathausstraße und redete auf die Ladeninhaberin in einer für sie nicht verständlichen Sprache (möglicherweise spanisch oder portugiesisch) ein. Als die Ladeninhaberin verstand, dass die Frau einen Geldschein gewechselt haben wollte, begab sie sich in den hinteren, nicht öffentlichen Bereich des Ladenlokals, um das Geld zu wechseln. Die Frau folgte ihr dorthin. Die Verkäuferin versuchte mehrfach, die Unbekannte in den öffentlichen Bereich des Geschäfts zurückzudrängen. Diese lenkte ihr Gegenüber jedoch mit Gesten ab und legte eine herumliegende Zeitschrift auf einen offen liegenden Geldbeutel, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Nachdem sie diesen an sich genommen hatte, verließ sie das Geschäft und entfernte sich in Richtung Krankenhaus. Die Täterin war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und wirkte südländisch. Ihre schwarzen Haare trug sie zum Zopf gebunden. Bei Tatbegehung trug sie dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine anthrazitfarbene Weste und darunter einen schwarzen Sweatshirt Pullover. Wer hat zum in Rede stehenden Tatzeitraum Beobachtungen im Bereich der Rathausstraße gemacht? Wem ist die beschriebene Frau aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden, auch über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell