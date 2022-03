POL-HS: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Brachelen zu mehreren Diebstählen aus PKW. Zwischen dem 26. März (Samstag), 17.30 Uhr, und dem 27. März (Sonntag), 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Person Zugang zu den Innenräumen mehrerer PKW und stahlen eine Handtasche, eine Geldbörse, persönliche Ausweispapiere und eine Jacke. Diese konnte in der Nähe wieder aufgefunden werden. Die Tatorte ...

mehr