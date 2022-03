Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus PKW

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Brachelen zu mehreren Diebstählen aus PKW. Zwischen dem 26. März (Samstag), 17.30 Uhr, und dem 27. März (Sonntag), 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Person Zugang zu den Innenräumen mehrerer PKW und stahlen eine Handtasche, eine Geldbörse, persönliche Ausweispapiere und eine Jacke. Diese konnte in der Nähe wieder aufgefunden werden. Die Tatorte lagen in der Linderner Straße und in den Straßen Haus Horrig und Kommend. Am Holter Weg wurde ebenfalls ein Wagen geöffnet. Augenscheinlich wurde aus diesem Fahrzeug nichts entwendet, jedoch vom Grundstück ein E-Scooter der Marke SoFlow gestohlen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, versucht nun die Kriminalpolizei in Erkelenz zu klären.

