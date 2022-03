POL-HS: Einbruch in Baucontainer

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Samstagabend (26. März) setzten unbekannte Personen gegen 21 Uhr einen Kleidercontainer in der Comeniusstraße in Brand. Die Flammen griffen auf einen zweiten Container über. Diese wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Tatklärung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

