POL-HG: Jugendlicher geschlagen +++ Papiercontainer auf Gehweg brennt +++ Pkw-Scheibe eingeschlagen +++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw +++ Baum stürzt auf Auto

1. Jugendlicher geschlagen,

Oberursel, Stierstadt, Eichenstraße, 16.02.2022, gg. 19.20 Uhr (pa)In Oberursel Stierstadt kam es am Mittwochabend zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen. Der Jugendliche war gegen 19.20 Uhr mit Freunden in der Eichenstraße unterwegs, als zwischen dem Zedernweg und der Ulmenstraße eine andere Gruppe junger Männer die Jugendlichen ansprach. Als die Jugendlichen die Örtlichkeit verlassen wollten, um einer Auseinandersetzung mit der augenscheinlich Streit suchenden Gruppe zu entgehen, wurde der 16-Jährige durch einen der Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen. Darüber hinaus zerriss der Täter die Jacke des flüchtenden Jugendlichen. Es soll sich bei der Gruppe um vier bis fünf junge Männer im Alter von schätzungsweise 18 bis 20 Jahren gehandelt haben. Bis auf einen sollen alle eine Mundnasenbedeckung getragen haben. Der Täter, der den 16-Jährigen schlug, sei etwa 170cm bis 175cm groß gewesen, habe schwarzes Haar gehabt und eine schwarze Jacke getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Papiercontainer auf Gehweg brennt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, 16.02.2022, gg. 20.00 Uhr (pa)Am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Gonzenheim aufgrund eines erneuten Mülltonnenbrandes ausrücken. Gegen 20.00 Uhr stand der Inhalt eines größeren Papiercontainers auf dem Gehweg der Holzhäuser Straße in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf eine angrenzende Hecke sowie einen dort geparkten Pkw verhindern. Der Schaden an der betroffenen Tonne wird auf rund 500 Euro geschätzt. Wie in den bisherigen Fällen geht die Kriminalpolizei von einem vorsätzlichen Entfachen des Feuers aus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Pkw-Scheibe eingeschlagen,

Oberursel, Wiesenaustraße, 14.02.2022, 22.00 Uhr bis 16.02.2022, 10.15 Uhr (pa)In der Wiesenaustraße in Oberursel wurde in den vergangenen Tagen ein geparkter Pkw beschädigt. Zwischen Montagabend und Mittwochvormittag schlug jemand - mutmaßlich unter Verwendung eines Baustellenschilds - die Heckscheibe eines dort am Fahrbahnrand geparkten Seat ein, wodurch ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, Oberursel, Frankfurter Landstraße, 16.02.2022, gg. 11.30 Uhr (pa)Am Mittwoch ereignete sich den der Frankfurter Landstraße in Oberursel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und drei Autos beschädigt wurden. Gegen 11.30 Uhr wollte ein 22-jähriger Postzusteller mit seinem Dienstfahrzeug von der Damschkestraße nach links in die Frankfurter Landstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW. Dessen 38-jähriger Fahrzeugführer versuchte, einer Kollision zu entgehen und lenkte seinen Wagen nach rechts. Der BMW überfuhr den Bordstein und stieß gegen die dortige Friedhofsmauer. Trotz des Ausweichmanövers kam es noch zur Kollision mit dem Fahrzeug des Postzustellers, in deren Folge dieser sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr lenkte, wo das Zustellfahrzeug gegen einen entgegenkommenden Opel prallte. Bei dem Unfallgeschehen wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug sowie das des Postzustellers mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Pkw wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Friedhofsmauer blieb unbeschädigt.

5. Baum stürzt auf Auto,

Landesstraße 3025, zw. Rotes Kreuz und B 8 (Gemarkung Glashütten), 17.02.2022, gg. 04.25 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag wurde auf der L 3025 ein Autofahrer durch einen umstürzenden Baum verletzt. Gegen 04.25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Schmittener mit seinem Hyundai die Landesstraße von Schmitten kommend in Richtung B 8, als der vorherrschende Sturm einen Baum zu Fall brachte. Dieser stürzte auf den Pkw des 47-Jährigen, wobei sich der Autofahrer leichte Verletzungen zuzog. Als eine verständigte Streife an der Unfallörtlichkeit eintraf, stürzte ein weiterer Baum zu Boden. Aufgrund der vorherrschenden Gefahr wurde der Verletzte in den Streifenwagen und umgehend aus dem Gefahrenbereich gebracht. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung des Mannes an der Polizeistation Königstein und brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

