POL-HG: Seniorin von Schockanrufern um Geld gebracht +++ Erneut Mülltonnen angezündet +++ Wohnungseinbruch in Königstein +++ Unrat und Glasscherben auf Fahrbahn verteilt +++ Diebstahl auf Waldparkplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorin von Schockanrufern um Geld gebracht, Königstein im Taunus, Herrnwaldstraße, 14.02.2022, gg. 15.30 Uhr (pa)Am Montag brachten dreiste Telefonbetrüger eine Königsteiner Seniorin mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um einen größeren Geldbetrag. Bei der genannten Masche wird den Angerufenen vorgegaukelt, eine Angehörige habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand zu Tode gekommen sei und müsse aufgrund dessen nun in Untersuchungshaft. Dies könne lediglich durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. So gelingt es den Tätern regelmäßig, die Angerufenen zur Übergabe der angeblichen Kaution zu bringen, wie auch im gestrigen Fall in Königstein. Die ältere Dame übergab schließlich gegen 15.30 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Abholer, der hierfür in der Herrnwaldstraße erschien. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 165cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine "quadratisch wirkende" Kopfform gehabt. Getragen habe der Mann unauffällige, dunkle Kleidung. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die am Nachmittag im Bereich um die Herrnwaldstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Ein wichtiger Hinweis der Polizei zum Schutz vor dieser und ähnlichen Maschen: Obwohl der "Schockanruf", der "Enkeltrick" oder auch die Masche der falschen Polizeibeamten mittlerweile vielen Bürgerinnen und Bürgern bekannt sind und die meisten Angerufenen den Schwindel daher erkennen, gelingt es den Tätern durch ihr höchst professionelles Vorgehen immer wieder, einzelne Angerufene erfolgreich zu täuschen. Ihre Hilfsbereitschaft wird ausgenutzt, um sie um ihr Erspartes zu bringen. Regelmäßig können die Taten jedoch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken vereitelt werden. Diesen sind die Maschen bekannt, sodass beim Abheben des Geldes oftmals Verdacht geschöpft und die Übergabe verhindert werden kann. Im vorliegenden Fall war dies leider nicht möglich, da die Seniorin den Geldbetrag zu Hause aufbewahrt hatte. Daher der Appell der Polizei: Bewahren Sie keine größeren Geldsummen zu Hause auf. Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über dieses Thema, denn gerade Seniorinnen und Senioren neigen häufig dazu, höhere Beträge in der eigenen Wohnung vorzuhalten. Die Bank ist dafür der sicherste Ort und stellt für Betrüger eine zusätzliche Hürde dar.

2. Erneut Mülltonnen angezündet - Hecke fängt Feuer, Bad Homburg v. d. Höhe, Frankfurter Landstraße / Lange Meile / Eschbacher Weg, Nacht zum 15.02.2022 (pa)In Bad Homburg kam es in der Nacht zum Dienstag erneut zu mehreren Mülltonnenbränden. So wurde in insgesamt drei Fällen Feuer in Restmülltonnen entfacht. Das erste Brandgeschehen ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Frankfurter Landstraße. In Höhe der Hausnummer 130 wurde eine auf dem Gehweg befindliche Tonne angezündet, wodurch ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Ein weitaus größerer Schaden wurde wenige Minuten später durch einen Tonnenbrand in der Straße "Lange Meile" verursacht. Betroffen war auch hier eine Restmülltonne, die vor einem Wohnhaus stand. Das Feuer hatte sich in diesem Fall auf eine angrenzende Hecke ausgebreitet, bevor es durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch die große Hitzeentwicklung wurden mehrere Fensterscheiben im Eingangsbereich des Wohnhauses sowie ein Rollladen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 10.000 Euro. Das dritte Brandgeschehen wurde kurz vor 02.00 Uhr im Eschbacher Weg gemeldet. Wieder war eine am Straßenrand stehende Restmülltonne offenbar vorsätzlich angezündet worden. Die Tonne brannte komplett nieder, sodass ein Sachschaden von rund 150 Euro entstand. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden. Generell werden die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die derzeitige Häufung von Mülltonnenbränden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen niederschwellig und frühzeitig der Polizei zu melden.

3. Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck und Bargeld, Königstein im Taunus, Limburger Straße, 13.12.2022, 11.45 Uhr bis 14.02.2022, 16.15 Uhr (pa)Von Sonntag auf Montag kam es in Königstein zu einem Wohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Limburger Straße. Die Täter hebelten während der Abwesenheit der Bewohner die Tür zur Wohnung auf und durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie anschließend unerkannt vom Tatort. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Unrat und Glasscherben auf Fahrbahn verteilt - Polizei bittet um Hinweise, Steinbach, Bahnstraße, 14.02.2022, 23.50 Uhr bis 15.02.2022, 02.20 Uhr (pa)Die Polizeistation Oberursel ermittelt aktuell wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Steinbach unter anderem Glasscherben auf einer Straße verteilten. Gegen 23.50 Uhr konnte ein Zeuge zwei junge Männer beobachten, die in der Bahnstraße Unrat aus einem dortigen Mülleimer auf der Fahrbahn platzierten. Gegen 02.20 Uhr ging schließlich eine weitere Meldung ein, dass an ebenjener Stelle diverse Scherben - augenscheinlich durch zerworfene Glasflaschen - den Verkehr gefährden. Ein Zusammenhang mit den Beobachtungen des Zeugen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Er beschrieb das Duo als etwa 20 Jahre alt. Einer der jungen Männer habe blondes Haar gehabt und eine gelbe Jacke getragen. Der andere soll dunkle Haare gehabt haben und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben können oder selbst Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

5. Diebstahl auf Waldparkplatz,

Schmitten, Parkplatz "Weilsberg" (Gemarkung Niederreifenberg), 13.02.2022, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr (pa)Am Sonntag kam es auf einem Waldparkplatz bei Schmitten Niederreifenberg zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem geparkten Pkw. Das Fahrzeug - ein schwarzer VW Golf - war von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem an der L 3025 gelegenen Parkplatz abgestellt. Als die Nutzer des VW anschließend von ihrer Wanderung zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass jemand sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft und aus ihrem im Wagen zurückgelassenen Geldbörsen das Bargeld gestohlen hatte. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, niemals Wertsachen im geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Tragen Sie Geldbörsen und Handtaschen stets bei sich und eng am Körper. So werden Tatgelegenheiten reduziert und Diebstählen wie diesem entgegengewirkt.

6. Verletzter bei Auffahrunfall auf B 455, B 455, zwischen Königstein und Oberursel (Gemarkung Kronberg), 15.02.2022, gg. 08.40 Uhr (pa)Auf der B 455 bei Kronberg ereignete sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Gegen 08.40 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis, der die Bundesstraße von Königstein kommend in Richtung Oberursel befuhr, zu spät, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Peugeot in Höhe des Opelzoos bremste. Die C-Klasse prallte daraufhin gegen das Heck des Kleinwagens, wobei sich dessen 41-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Aufgrund der nötigen Fahrbahnsperrung, die gegen 09.50 Uhr wieder aufgehoben werden konnte, kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

