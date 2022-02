PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Mehrere Wohnungseinbrüche+++WhatsApp-Enkeltrickmasche+++vermehrt Diebstähle von Fahrrädern+++französischer BMW beschädigt Münzstaubsauger - Fahrer flieht+++mehrere Unfälle mit Verletzten+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Freitag, 11.02.2022 zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr Bad Homburg, Wilhelm-Meister-Straße

Im Tatzeitraum kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Wilhelm-Meister-Straße in Bad Homburg. Die Wohnungstür, der im 2. OG befindlichen Wohnung, wurde von bisher unbekanntem Täter mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Im Inneren der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Es wurden Schmuck und Uhren entwendet - der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus in Kronberg im Taunus Freitag, 04.02.2022 bis Freitag, 11.02.2022 Kronberg im Taunus, Steinstraße

Über die Terrasse verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kronberger Altstadt. Die Zimmer, sowie alle darin befindlichen Schränke und Möbel, wurden durchsucht. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand eine Schatulle mit Schmuck. Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Königstein - Falkenstein Samstag, 12.02.2022 zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße

Am Samstagnachmittag nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Mehrfamilienhaus in Falkenstein einzubrechen. Bisher ist bekannt, dass eine geringe Menge Bargeld entwendet wurde. Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

WhatsApp-Enkeltrickmasche entlarvt

Freitag, 11.02.2022, 16:00 - 20:00 Uhr Königstein im Taunus

Unter Angabe eines vermeintlichen Notfalls wurde ein 65-Jähriger aus Königstein auf dem Messengerdienst "WhatsApp" von einer Person kontaktiert, welche vorgab, sein Sohn zu sein. Das alte Handy sei kaputtgegangen. Es folgte die Bitte, einen vierstelligen Betrag für eine eilige Rechnung auf ein fremdes Konto zu überweisen. Aufgrund merkwürdiger Formulierungen wurde der 65-Jährige misstrauisch und beendete die Unterhaltung. Ein Rückruf bei der ursprünglichen Handynummer des Sohns ergab, dass es sich bei der neuen Telefonnummer nicht um diesen gehandelt hat, sondern um unbekannte Betrüger. Aufgrund vermehrter, ähnlich gelagerter Fälle in den vergangenen Tagen, appelliert die Polizei an alle Handybenutzer, besonders sensibel und vorsichtig bei Kontakten mit unbekannten Handynummern auf WhatsApp und Co. zu sein. Im Zweifel sollte bei einem Verdacht stets die Polizei informiert werden. Darüber hinaus sollte sich stets bei der "alten" Erreichbarkeit oder bei einem persönlichen Besuch der Familienangehörigen über die Richtigkeit des Sachverhalts informiert werden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrädern Freitag, 11.02.2022, 17:30 Uhr bis Samstag, 12.02.2022, 08:00 Uhr Friedrichsdorf, Albert-Schweitzer-Straße

Von Freitag auf Samstag wurden zwei Mountainbikes aus einer Garage in Friedrichsdorf gestohlen. Hierzu hebelte ein bisher unbekannter Täter die Seitentür der Garage auf und entnahm die Mountainbikes der Marke Cannondale. Ein MTB hat die Farben weiß/schwarz und das andere MTB ist schwarz. Die Räder hatten einen Gesamtwert von ca. 5600,- EUR. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad, Diebstahl und vers. Diebstahl aus Garage Freitag, 11.02.2022, 19.00 Uhr bis Samstag, 12.02.2022, 14:00 Uhr Friedrichsdorf-Köppern, Spießfeldstraße und Philosophenweg

Drei Taten in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Tatzeitraum wurde ein E-Bike der Marke KTM aus einem Gartenhaus in der Spießfeldstraße in Köppern entwendet. Das Schloss der Gartenhütte wurde hierzu aufgetrennt. Aus einer Garage in unmittelbarer Nachbarschaft wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr eine Säge und ein Akkuschrauber aus einer Garage gestohlen. Die Garage war in diesem Fall nicht abgeschlossen. Im Philosophenweg wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 14:15 Uhr lediglich eine Garagentür aufgehebelt. Gestohlen wurde hier nichts. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf ca. 3500,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, 11.02.2022, 09:00 Uhr Bad Homburg, Hindenburgring / Saalburgstraße

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Bad Homburg wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen leicht verletzt als ihr im Hindenburgring an der Kreuzung Saalburgstraße ein 48-jähriger Autofahrer aus Fürth auf ihr Fahrzeugheck auffuhr. Die 49-jährige Dame fuhr auf den Kreuzungsbereich zu dessen Lichtzeichenanlage in diesem Moment auf gelb schaltete. Sie bremste scharf ab und kam noch vor der LZA zum Stehen. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6000,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, 11.02.2022, 14:48 Uhr Gemarkung Friedrichsdorf, L 3057 Einmündung L 3415

Zwei Unfallbeteiligte wurden am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich L 3057 / L 3415 leicht verletzt. Ein 34-jähriger Mann wollte an der Einmündung L 3415 / L 3057 nach links in Richtung Friedrichsdorf-Seulberg einbiegen. Hierbei übersah er eine von links aus Richtung Friedrichsdorf-Seulberg kommende 26-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeuge wirtschaftl. Totalschaden der auf insgesamt 40.000,- EUR geschätzt wird. Beide Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, 11.02.2022, 19:26 Uhr Bad Homburg, Schillerstraße

Eine 79 -jährige Autofahrerin erlitt am Freitagabend bei einem selbst verursachten Verkehrsunfall einen leichten Schock. Sie wollte zwischen zwei geparkten Fahrzeugen einparken und stieß zunächst mit dem hinteren Fahrzeug zusammen. Danach fuhr sie nach vorne und verkeilte sich auf dem Gehweg zwischen dem vorderen Fahrzeug und einem Zaun. Hierbei wurde das vordere Fahrzeug und ihr Eigenes erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 7200,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht Sachschaden

Samstag, 12.02.2022, 14:55 Uhr Friedrichsdorf-Köppern, Friedberger Straße - Tankstellengelände Q1

Am Samstagnachmittag wurde auf dem Tankstellengelände der Q1 Tankstelle in Friedrichsdorf-Köppern ein Münz-Staubsauger beschädigt. Der Fahrer eines schwarzen 1er BMW, mit französischen Kennzeichen, hatte offenbar sein Fahrzeug nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Das Auto machte sich selbstständig, rollte gegen einen Münz-Staubsauger und beschädigte diesen erheblich. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Die Beschädigung am Staubsauger wird auf ca. 2500,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Samstag, 12.02.2022, 13:00 Uhr - Samstag, 12.02.2022, 19:00 Uhr Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße/ Hohemarkstraße

Ein, im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße/ Hohemarkstraße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW X 6, wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen unbekannten Unfallverursacher am linken Kotflügel beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten im Feldberggebiet Samstag, den 12.02.2022 gegen 22:30 Uhr Gemarkung Schmitten, zw. Feldbergplateau und der Gaststätte "Rotes Kreuz"

Am Abend des gestrigen Samstags kam es zwischen dem Feldbergplateau und der Gaststätte "Rotes Kreuz" zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzen und ca. 6000EUR Sachschaden. Ein schwarzer Mini verlor in einer Kurve die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Die leichtverletzte Fahrerin wurde in einer Klinik vorstellig, der Mitfahrer blieb unverletzt. Der Mini musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell