POL-HG: Festnahmen nach versuchtem Gartenhütteneinbruch +++ Verletzte und hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus +++ Papiermülltonne abgebrannt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahmen nach versuchtem Gartenhütteneinbruch, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, 10.02.2022, gg. 04.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei zwei Jugendliche fest, die im Verdacht stehen, zuvor versucht zu haben, in eine Gartenhütte in Bad Homburg Gonzenheim einzubrechen. Gegen 04.30 Uhr meldete ein Anwohner der Frankfurter Landstraße zwei verdächtige Personen auf seinem Grundstück. Das ertappte Duo hatte sofort die Flucht ergriffen und Einbruchswerkzeug fallen lassen. An der Gartenhütte konnten schließlich die Spuren eines Einbruchsversuchs festgestellt werden. Dank weiterer aufmerksamer Zeugen, die sich während der laufenden Fahndungsmaßnahmen bei der Polizei meldeten, konnten zwei Tatverdächtige in einer U-Bahn in Richtung Frankfurt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 16- und 17-jährige Jugendliche aus Frankfurt. Derzeit wird geprüft, inwiefern das Duo auch für weitere Einbrüche in Gartenhütten, die sich jüngst im Bereich der Polizeidirektion Hochtaunus ereigneten, verantwortlich sein könnte.

2. Verletzte und hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Urseler Straße, 09.02.2022, gg. 22.15 Uhr (pa)In der Urseler Straße in Bad Homburg kam es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstand. Gegen 22.15 Uhr brach in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses, in dem sich neben mehreren Wohnungen auch zwei Geschäfte befinden, aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte sich noch rechtzeitig auf das Dach eines Anbaus begeben, sodass die Feuerwehr die Frau mittels Leiter in Sicherheit bringen konnte. Bis auf ein Ehepaar, das ebenfalls durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht werden musste, hatten sich die übrigen der insgesamt 14 Hausbewohner frühzeitig aus dem Gebäude ins Freie begeben können. Der Rettungsdienst kümmerte sich um insgesamt drei Personen, die durch Rauchgasintoxikation verletzt wurden. Zwei Frauen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Neben der betroffenen wurde die darüber liegende Wohnung stark beschädigt. Durch die Löscharbeiten wurden zudem die beiden im Gebäude befindlichen Ladengeschäfte in Mitleidenschaft gezogen. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

3. Papiermülltonne abgebrannt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Alte Weinstraße, 09.02.2022, gg. 19.35 Uhr (pa)Am Mittwochabend wurde in Bad Homburg Gonzenheim eine Papiermülltonne durch ein Feuer zerstört. Das Brandgeschehen ereignete sich gegen 19.35 Uhr in der "Alte Weinstraße", wo die betroffene Tonne im Vorgarten eines Mehrparteienhauses stand. Die Papiertonne brannte vollständig ab, sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Bad Homburger Kriminalpolizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandverursachung aus und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

