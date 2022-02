PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Opel überschlägt sich +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Opel überschlägt sich,

Usingen, Kransberg, Hauptstraße, 10.02.2022, gg. 19.00 Uhr (pa)Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in Usingen Kransberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Eine 59-jährige Wehrheimerin befuhr gegen 19.00 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Pfaffenwiesbach, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem linksseitig am Fahrbahnrand geparkten Citroen zusammenstieß. Der Opel überschlug sich daraufhin und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend an einer gegenüberliegenden Hauswand zum Stillstand. Der an der Örtlichkeit wohnhafte Besitzer des Citroen half der durch den Unfall leichtverletzten Autofahrerin aus ihrem erheblich beschädigten Opel. Sie wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Zudem wurde der geparkte Citroen stark und ein Regenabflussrohr des Hauses, an dem der Opel gelandet war, leicht beschädigt.

2. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Wehrheim, Usinger Str.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell