POL-HS: Mehr als zwei Paletten Kupferkabel aus LKW gestohlen

Geilenkirchen-Prummern (ots) - Ein auf der Norbertinerstraße in einem frei zugänglichen Hof abgestelltes Kleinkraftrad war am vergangenen Wochenende das Ziel von unbekannten Dieben. Zwischen Freitagnachmittag (25. März), 15 Uhr, und Sonntagmittag (27. März), 12.30 Uhr, stahlen sie den roten Motorroller der Marke Piaggio Typhoon. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

