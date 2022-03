Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Erkelenz-Gerderath (ots)

Gegen 1.45 Uhr hörten Anwohner der Lauerstraße mehrere Explosionen an einem freistehenden SB-Terminal eines Bankinstitutes. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie mindestens drei offensichtlich männliche Personen, die in einem schwarzen Pkw VW Golf in Richtung Landstraße 19 davonfuhren. Das Fahrzeug war mit Kennzeichen ausgestattet, die die Ortskennung KLE- (Kreis Kleve) aufwiesen. Durch die Sprengung wurde das Terminal stark beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Ob die Täter Geld erbeuteten, wird nun ermittelt. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

