Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geräte aus Hütte gestohlen/ Siloballen aufgeschlitzt

Halver (ots)

Zwischen Freitag- und Mittwochnachmittag wurde an der Borsigstraße in eine Hütte eingebrochen. Unbekannte entwendeten diverse Geräte der Marke Stihl, darunter Motorsägen, Heckenscheren und Laubgebläse. Es gibt Hinweise darauf, dass der Einbruch am Mittwoch gegen 2 Uhr passiert sein könnte.

Auf den Weiden eines Hofes an der Friedrich-Ebert-Straße wurden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwoch gegen Mittag die Planen von 53 Siloballen aufgeschlitzt und der Inhalt damit unbrauchbar gemacht. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

