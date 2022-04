Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Gewerbegebiet

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstag, den 19.04.2022 ausrücken.

Ein automatischer Rauchmelder in einem Betrieb in der Nielandstraße hatte den Alarm um 07:42 Uhr ausgelöst. Als die zuständigen Einheiten aus Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter an der Einsatzstelle eintrafen, begann der Einsatzleiter sofort mit der Erkundung. Recht schnell konnte er dann Entwarnung geben, denn weder Rauch noch Feuer hatten für die Alarmauslösung gesorgt. Die Rauchmelder hatten durch Staubaufwirbelung aufgrund von Verladearbeiten den Alarm ausgelöst. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht erforderlich.

Die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten daraufhin nach fünfzehn Minuten den Heimweg zu ihren Standorten antreten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell