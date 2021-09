Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand am Jugendtreff

Friedelsheim (ots)

Am 17.09.2021 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Brand an dem Wohnwagen des Containers des Jugendtreffs zwischen Friedelsheim und Gönnheim gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort war das an einer Holzterrasse vor dem Wohnwagen ausgebrochene Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Sowohl an der Holzterrasse als auch an einem darauf befindlichen Holztisch entstand Sachschaden. Hinsichtlich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen - eine abschließende Ursache des Brandes konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell