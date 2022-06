Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Rohracker (ots)

Vor einer Garage an der Tiefenbachstraße ist am Sonntag (26.06.2022) ein Pkw in Flammen aufgegangen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 32.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine 34-jährige Lenkerin eines Pkw Nissan stellte gegen 11.40 Uhr das Fahrzeug auf ihrem Stellplatz an der Tiefenbachstraße ab, nachdem sie zuvor schon während der Anfahrt festgestellt hatte, dass die Bremsen ihres Pkw nicht mehr richtig funktionierten. Unmittelbar nachdem die Frau und ihr zirka zweijähriges Kind aus dem Auto ausgestiegen waren, fing das Fahrzeug an, zu brennen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Nissan in Vollbrand. Ein Pkw Audi, der unmittelbar vor dem brennenden Auto in der Einfahrt vor der Garage stand, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die explodierenden Reifen des brennenden Fahrzeugs und die dadurch umherfliegenden Teile wurde zudem ein drittes Fahrzeug beschädigt, das in wenigen Metern Entfernung abgestellt war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und meldete gegen 12.00 Uhr "Feuer aus". Bei der Brandursache gehen die Polizei und Feuerwehr bislang von einem technischen Defekt aus, weitere Ermittlungen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell