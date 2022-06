POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Dacia kracht gegen Twingo

St. Georgen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Samstag in der Straße Am Markt in St. Georgen. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein in die Schaufensterscheibe eines dortigen Ladengeschäfts. An der Scheibe entstand ein Schaden von ca. 2500,- EUR. Das Polizeirevier St. Georgen nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07724 949500 ...

mehr