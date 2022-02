Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Opferkasse aus Kirche gestohlen

Dudenhofen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von 31.01.2022 bis 03.02.2022 in die Kirche in der Neustadter Straße ein und entwendeten eine Opferkasse. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neustadter Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell