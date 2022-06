POL-S: Rotlicht missachtet - mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Honda Jazz ist am Freitagnachmittag (24.06.2022) gegen 15.30 Uhr an der Löwentorstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 63-Jährige fuhr auf der Löwentorstraße in Richtung Kreuzung Löwentorstraße/Am Wolfersberg/Hallschlag und bog dort nach rechts in die Straße Hallschlag ab. Dabei übersah sie mutmaßlich das Rotlicht der Ampel und ...

mehr