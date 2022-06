POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag (23.06.2022) in ein Firmengebäude an der Pragstraße eingebrochen und haben es am Freitag (24.06.2022) auch bei einem Büro an der Lotterbergstraße versucht. An der Pragstraße brachen die Täter zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag in zwei Gebäude auf einem Firmengelände ein und stahlen ein ...

