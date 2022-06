Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag (23.06.2022) in ein Firmengebäude an der Pragstraße eingebrochen und haben es am Freitag (24.06.2022) auch bei einem Büro an der Lotterbergstraße versucht.

An der Pragstraße brachen die Täter zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag in zwei Gebäude auf einem Firmengelände ein und stahlen ein Mobiltelefon sowie rund 100 Euro Bargeld.

An der Lotterbergstraße betrat eine Frau gegen 02.20 Uhr das Gebäude, als ihr drei Unbekannte im Treppenhaus entgegenrannten und in Richtung Motorstraße flüchteten. Offenbar hatten die drei Täter zuvor vergeblich versucht, eine Bürotür im Obergeschoss aufzuhebeln, bevor sie gestört wurden. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Alle drei Personen waren komplett schwarz gekleidet und zudem vermummt. Sie waren zwischen 165 und 170 Zentimeter groß und mutmaßlich nicht älter als 30 Jahre. Sie sollen sich untereinander in einer ausländischen Sprache unterhalten haben.

Zeugen des Einbruchs an der Pragstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und wegen des Einbruchs an der Lotterbergstraße sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell