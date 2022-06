Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Popcornautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (23.06.2022) einen Popcornautomaten in der Wilhelma aufgebrochen. Die Täter überstiegen offenbar zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und 09.15 Uhr am Donnerstag den Zaun und brachen den Automaten auf, der in der Nähe des Hauptkiosks aufgestellt war. Sie stahlen daraus rund Hundert Euro Münzgeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

