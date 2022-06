Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Auto wiedergefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/Sindelfingen (ots)

Nachdem am Dienstagabend (21.06.2022) ein Mercedes in der Königstraße gestohlen worden war (siehe https://t1p.de/83v9d), haben Verkehrspolizisten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg das Fahrzeug am Mittwochmorgen (22.06.2022) wiederentdeckt; der Fahrzeughalter ist zwischenzeitlich wieder im Besitz seines Autos. Die Beamten waren gegen 09.50 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Sommerhofen unterwegs und bemerkten einen schlafenden Mann in einem Auto. Sie unterzogen den Mercedes sowie den 28-jährigen Mann einer Kontrolle und stellten dabei fest, dass das Fahrzeug offenbar am Vortag gestohlen worden war. Ob der Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

