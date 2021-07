Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte und sieben beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall auf der A 45 bei Hagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0779 Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (23.7.) gegen 11 Uhr auf der A 45 bei Hagen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto prallte gegen die Mittelschutzplanke, sechs weitere wurden durch Trümmerteile beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 51-Jähriger aus Waldbüttelbrunn mit seinem Audi auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz hinter dem Rastplatz Brunsbecke - zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord - verlor er möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei landeten neben Teilen des Grünstreifens auch Trümmerteile auf beiden Richtungsfahrbahnen. Sechs Fahrzeuge fuhren auf der A 45 in Richtung Dortmund über diese Trümmerteile und wurden beschädigt. Ein betroffener Sattelzug verlor daraufhin mehrere hundert Liter Kraftstoff. Bei dem Unfall erlitten der 51-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin aus Waldbüttelbrunn offenbar leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt rund eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte zunächst der rechte Fahrstreifen freigegeben werden. Nach 18 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. In Richtung Dortmund mussten der Seitenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Arbeiten dauern dort auch aktuell noch an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell