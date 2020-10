Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsdorf-Neuthard (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am Mittwochmittag in Karlsdorf-Neuthard eine 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden.

Laut ersten Angaben fuhr die Radfahrerin gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Erich-Keßler-Straße hinter parkenden Autos entlang. Ein 60-jähriger Autofahrer wollte dort vorwärts in eine Parklücke einfahren, wobei er wohl die von links nahende Radfahrerin übersah und touchierte.

Durch den Zusammenstoß fiel die Frau gegen ein geparktes Auto und verletzte sich an der Schulter sowie am Knie. Per Rettungswagen wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

