POL-S: In Restaurant eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Bremsmanöver einer Stadtbahn am Mittwochabend (22.06.2022) hat eine 85-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Die 85-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld. Kurz vor der Haltestelle Olgaeck begab sie sich in Richtung Ausgang, um an der Haltestelle auszusteigen. Als die Stadtbahn plötzlich abbremste, kam sie zu Fall und zog sich schwere ...

