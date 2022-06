Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (21.06.2022) in ein Büro am Guts-Muths-Weg eingebrochen. Die Täter traten zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr die Tür zum Bürogebäude gewaltsam auf und stahlen unter anderem einen Autoschlüssel. Anschließend öffneten sie das nicht weit entfernt geparkte Auto und erbeuteten daraus eine schwarze Umhängetasche aus Leder samt Inhalt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

