POL-LIP: Detmold. Fallrohre gestohlen.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (16./17.05.2022) in eine Pizzeria in der Marienstraße ein. Sie stahlen etwas Kleingeld und bedienten sich an den Getränken. Softdrinks, Bier und Joghurtdrink nahmen die Diebe mit. Es entstand ein Vermögensschaden von etwa 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090. Pressekontakt: ...

mehr