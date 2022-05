Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Verkehrsunfall an Grundschule.

Lippe (ots)

Auf der Hummerbrucher Straße im Bereich der Grundschule ereignete sich am Montagmittag (16.05.2022) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge aus dem Extertal leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Extertaler war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Hummerbrucher Straße in Richtung Alverdissen unterwegs. In Höhe der Grundschule bemerkte er auf der Gegenfahrbahn einen stehenden Bus an der Bushaltestelle. Als er langsam an diesem vorbeifuhr, rannte plötzlich von links hinter dem Bus ein 7-Jähriger her und auf die Straße. Trotz sofortigem Bremsen konnte der 20-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Eine Rettungswagen-Besatzung kümmerte sich vor Ort um die leichten Verletzungen des Jungen, der anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben wurde.

